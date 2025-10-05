Der Echtzeitpreis von The Meerkat Meme beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MEERKAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MEERKAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von The Meerkat Meme beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MEERKAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MEERKAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

--
----
-1.20%1D
The Meerkat Meme (MEERKAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208666
$ 0.00208666$ 0.00208666

$ 0
$ 0$ 0

+1.48%

-1.21%

+29.71%

+29.71%

Der Echtzeitpreis von The Meerkat Meme (MEERKAT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MEERKAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEERKAT liegt bei $ 0.00208666, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEERKAT im letzten Stunde um +1.48%, in den letzten 24 Stunden um -1.21% und in den vergangenen 7 Tagen um +29.71% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

The Meerkat Meme (MEERKAT) Marktinformationen

$ 34.97K
$ 34.97K$ 34.97K

--
----

$ 34.97K
$ 34.97K$ 34.97K

999.48M
999.48M 999.48M

999,482,631.15692
999,482,631.15692 999,482,631.15692

Die aktuelle Marktkapitalisierung von The Meerkat Meme beträgt $ 34.97K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEERKAT liegt bei 999.48M, das Gesamtangebot bei 999482631.15692. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 34.97K.

The Meerkat Meme (MEERKAT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von The Meerkat Meme zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von The Meerkat Meme zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von The Meerkat Meme zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von The Meerkat Meme zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-1.21%
30 Tage$ 0-9.26%
60 Tage$ 0-19.94%
90 Tage$ 0--

Was ist The Meerkat Meme (MEERKAT)

The Meerkat Meme

The Meerkat Meme (MEERKAT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von The Meerkat Meme (MEERKAT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MEERKAT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu The Meerkat Meme (MEERKAT)

Wie viel ist The Meerkat Meme (MEERKAT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MEERKAT in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MEERKAT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MEERKAT-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von The Meerkat Meme?
Die Marktkapitalisierung von MEERKAT beträgt $ 34.97K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MEERKAT?
Das Umlaufangebot von MEERKAT beträgt 999.48M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MEERKAT?
MEERKAT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00208666 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MEERKAT?
MEERKAT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MEERKAT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MEERKAT beträgt -- USD.
Wird MEERKAT dieses Jahr noch steigen?
MEERKAT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MEERKAT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.