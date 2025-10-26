the mascot of crypto (CANDLE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +1.57% Preisänderung (7T) +5.43%

Der Echtzeitpreis von the mascot of crypto (CANDLE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CANDLE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CANDLE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CANDLE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +1.57% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

the mascot of crypto (CANDLE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.96K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.96K Umlaufangebot 998.75M Gesamtangebot 998,748,946.045438

Die aktuelle Marktkapitalisierung von the mascot of crypto beträgt $ 5.96K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CANDLE liegt bei 998.75M, das Gesamtangebot bei 998748946.045438. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.96K.