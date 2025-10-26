THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001091 $ 0.00001091 $ 0.00001091 24H Tief $ 0.00001129 $ 0.00001129 $ 0.00001129 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001091$ 0.00001091 $ 0.00001091 24H Hoch $ 0.00001129$ 0.00001129 $ 0.00001129 Allzeithoch $ 0.00341605$ 0.00341605 $ 0.00341605 Niedrigster Preis $ 0.00001091$ 0.00001091 $ 0.00001091 Preisänderung (1H) +0.71% Preisänderung (1T) +3.02% Preisänderung (7T) -11.85% Preisänderung (7T) -11.85%

Der Echtzeitpreis von THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) beträgt $0.00001129. In den letzten 24 Stunden wurde PUMPATHON zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001091 und einem Höchstpreis von $ 0.00001129 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PUMPATHON liegt bei $ 0.00341605, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001091.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PUMPATHON im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +3.02% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.85% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K Umlaufangebot 999.42M 999.42M 999.42M Gesamtangebot 999,418,677.362392 999,418,677.362392 999,418,677.362392

Die aktuelle Marktkapitalisierung von THE LONGEST PUMPFUN STREAM beträgt $ 11.29K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PUMPATHON liegt bei 999.42M, das Gesamtangebot bei 999418677.362392. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.29K.