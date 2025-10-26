Der Echtzeitpreis von The Last Job beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum QUIT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den QUIT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von The Last Job beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum QUIT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den QUIT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

The Last Job Preis (QUIT)

1 QUIT zu USD Echtzeitpreis:

$0.00020097
$0.00020097$0.00020097
-34.40%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator.
The Last Job (QUIT) Echtzeit-Preis-Diagramm
The Last Job (QUIT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

-5.10%

-35.34%

-67.46%

-67.46%

Der Echtzeitpreis von The Last Job (QUIT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde QUIT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QUIT liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QUIT im letzten Stunde um -5.10%, in den letzten 24 Stunden um -35.34% und in den vergangenen 7 Tagen um -67.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

The Last Job (QUIT) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von The Last Job beträgt $ 198.94K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von QUIT liegt bei 989.80M, das Gesamtangebot bei 989799856.702592. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 198.94K.

The Last Job (QUIT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von The Last Job zu USD bei $ -0.000109876089361078.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von The Last Job zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von The Last Job zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von The Last Job zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000109876089361078-35.34%
30 Tage$ 0--
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist The Last Job (QUIT)

$RETIRE dev’s new experiment is simple: if you’re working, you’ll eventually $QUIT. This is The Last Job you’ll ever have.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Offizielle Website

The Last Job-Preisprognose (USD)

Wie viel wird The Last Job (QUIT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre The Last Job-(QUIT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für The Last Job zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die The Last Job-Preisprognose an!

QUIT zu lokalen Währungen

The Last Job (QUIT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von The Last Job (QUIT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von QUIT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu The Last Job (QUIT)

Wie viel ist The Last Job (QUIT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von QUIT in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle QUIT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle QUIT-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von The Last Job?
Die Marktkapitalisierung von QUIT beträgt $ 198.94K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von QUIT?
Das Umlaufangebot von QUIT beträgt 989.80M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von QUIT?
QUIT erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von QUIT?
QUIT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von QUIT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für QUIT beträgt -- USD.
Wird QUIT dieses Jahr noch steigen?
QUIT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die QUIT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

