The Last Job (QUIT) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von The Last Job (QUIT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde QUIT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QUIT liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QUIT im letzten Stunde um -5.10%, in den letzten 24 Stunden um -35.34% und in den vergangenen 7 Tagen um -67.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

The Last Job (QUIT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 198.94K$ 198.94K $ 198.94K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 198.94K$ 198.94K $ 198.94K Umlaufangebot 989.80M 989.80M 989.80M Gesamtangebot 989,799,856.702592 989,799,856.702592 989,799,856.702592

Die aktuelle Marktkapitalisierung von The Last Job beträgt $ 198.94K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von QUIT liegt bei 989.80M, das Gesamtangebot bei 989799856.702592. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 198.94K.