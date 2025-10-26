the great extraction (TGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.49% Preisänderung (1T) +2.29% Preisänderung (7T) -10.32%

Der Echtzeitpreis von the great extraction (TGE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde TGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TGE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TGE im letzten Stunde um +0.49%, in den letzten 24 Stunden um +2.29% und in den vergangenen 7 Tagen um -10.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

the great extraction (TGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.29K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.29K Umlaufangebot 999.41M Gesamtangebot 999,409,830.208939

Die aktuelle Marktkapitalisierung von the great extraction beträgt $ 11.29K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TGE liegt bei 999.41M, das Gesamtangebot bei 999409830.208939. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.29K.