The Final Quarter (Q4) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +11.06% Preisänderung (1T) -5.14% Preisänderung (7T) -5.14% Preisänderung (7T) -5.14%

Der Echtzeitpreis von The Final Quarter (Q4) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde Q4 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von Q4 liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich Q4 im letzten Stunde um +11.06%, in den letzten 24 Stunden um -5.14% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.14% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

The Final Quarter (Q4) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 59.61K$ 59.61K $ 59.61K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 59.61K$ 59.61K $ 59.61K Umlaufangebot 999.79M 999.79M 999.79M Gesamtangebot 999,786,617.99353 999,786,617.99353 999,786,617.99353

Die aktuelle Marktkapitalisierung von The Final Quarter beträgt $ 59.61K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von Q4 liegt bei 999.79M, das Gesamtangebot bei 999786617.99353. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 59.61K.