the face of sarcasm (KAPPA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.0059343 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -0.03% Preisänderung (1T) +2.01% Preisänderung (7T) +5.61%

Der Echtzeitpreis von the face of sarcasm (KAPPA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KAPPA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KAPPA liegt bei $ 0.0059343, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KAPPA im letzten Stunde um -0.03%, in den letzten 24 Stunden um +2.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.61% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

the face of sarcasm (KAPPA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 44.67K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 44.67K Umlaufangebot 668.81M Gesamtangebot 668,811,307.035793

Die aktuelle Marktkapitalisierung von the face of sarcasm beträgt $ 44.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KAPPA liegt bei 668.81M, das Gesamtangebot bei 668811307.035793. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 44.67K.