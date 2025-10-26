Der Echtzeitpreis von The book of SOL beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SCRIPT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SCRIPT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von The book of SOL beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SCRIPT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SCRIPT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

The book of SOL Preis (SCRIPT)

1 SCRIPT zu USD Echtzeitpreis:

$0.00010178
$0.00010178
+2.40%1D
USD
The book of SOL (SCRIPT) Echtzeit-Preis-Diagramm
The book of SOL (SCRIPT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-0.57%

+2.43%

-25.84%

-25.84%

Der Echtzeitpreis von The book of SOL (SCRIPT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SCRIPT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SCRIPT liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SCRIPT im letzten Stunde um -0.57%, in den letzten 24 Stunden um +2.43% und in den vergangenen 7 Tagen um -25.84% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

The book of SOL (SCRIPT) Marktinformationen

$ 71.24K
$ 71.24K

--
--

$ 71.24K
$ 71.24K

699.94M
699.94M

699,941,630.104523
699,941,630.104523

Die aktuelle Marktkapitalisierung von The book of SOL beträgt $ 71.24K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SCRIPT liegt bei 699.94M, das Gesamtangebot bei 699941630.104523. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 71.24K.

The book of SOL (SCRIPT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von The book of SOL zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von The book of SOL zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von The book of SOL zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von The book of SOL zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.43%
30 Tage$ 0-39.33%
60 Tage$ 0-66.61%
90 Tage$ 0--

Was ist The book of SOL (SCRIPT)

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

The book of SOL (SCRIPT) Ressource

Offizielle Website

The book of SOL-Preisprognose (USD)

Wie viel wird The book of SOL (SCRIPT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre The book of SOL-(SCRIPT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für The book of SOL zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die The book of SOL-Preisprognose an!

SCRIPT zu lokalen Währungen

The book of SOL (SCRIPT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von The book of SOL (SCRIPT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SCRIPT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu The book of SOL (SCRIPT)

Wie viel ist The book of SOL (SCRIPT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SCRIPT in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SCRIPT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SCRIPT-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von The book of SOL?
Die Marktkapitalisierung von SCRIPT beträgt $ 71.24K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SCRIPT?
Das Umlaufangebot von SCRIPT beträgt 699.94M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SCRIPT?
SCRIPT erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SCRIPT?
SCRIPT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SCRIPT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SCRIPT beträgt -- USD.
Wird SCRIPT dieses Jahr noch steigen?
SCRIPT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SCRIPT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,498.06

$4,071.58

$0.04870

$6.5127

$197.98

$4,071.58

$113,498.06

$2.6460

$197.98

$0.20212

$0.00000

$0.00000

$0.1470

$0.000000000000080

$0.052501

$0.1470

$0.2896

$0.13791

$0.119446

$0.03144

