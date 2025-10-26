The Bonk Prophecy (PROPHECY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00156111 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.14% Preisänderung (1T) +2.42% Preisänderung (7T) +2.91%

Der Echtzeitpreis von The Bonk Prophecy (PROPHECY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PROPHECY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PROPHECY liegt bei $ 0.00156111, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PROPHECY im letzten Stunde um +0.14%, in den letzten 24 Stunden um +2.42% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.91% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

The Bonk Prophecy (PROPHECY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 21.47K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 21.47K Umlaufangebot 954.21M Gesamtangebot 954,207,904.826988

Die aktuelle Marktkapitalisierung von The Bonk Prophecy beträgt $ 21.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PROPHECY liegt bei 954.21M, das Gesamtangebot bei 954207904.826988. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 21.47K.