The Bitcoin Mascot (BITTY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00329168 $ 0.00329168 $ 0.00329168 24H Tief $ 0.00413844 $ 0.00413844 $ 0.00413844 24H Hoch 24H Tief $ 0.00329168$ 0.00329168 $ 0.00329168 24H Hoch $ 0.00413844$ 0.00413844 $ 0.00413844 Allzeithoch $ 0.0200771$ 0.0200771 $ 0.0200771 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -3.45% Preisänderung (1T) -6.51% Preisänderung (7T) -24.60% Preisänderung (7T) -24.60%

Der Echtzeitpreis von The Bitcoin Mascot (BITTY) beträgt $0.00366125. In den letzten 24 Stunden wurde BITTY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00329168 und einem Höchstpreis von $ 0.00413844 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BITTY liegt bei $ 0.0200771, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BITTY im letzten Stunde um -3.45%, in den letzten 24 Stunden um -6.51% und in den vergangenen 7 Tagen um -24.60% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

The Bitcoin Mascot (BITTY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.64M$ 3.64M $ 3.64M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.64M$ 3.64M $ 3.64M Umlaufangebot 999.35M 999.35M 999.35M Gesamtangebot 999,346,451.489338 999,346,451.489338 999,346,451.489338

Die aktuelle Marktkapitalisierung von The Bitcoin Mascot beträgt $ 3.64M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BITTY liegt bei 999.35M, das Gesamtangebot bei 999346451.489338. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.64M.