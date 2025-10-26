The Best Website Ever (BWE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001111 $ 0.00001111 $ 0.00001111 24H Tief $ 0.00001141 $ 0.00001141 $ 0.00001141 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001111$ 0.00001111 $ 0.00001111 24H Hoch $ 0.00001141$ 0.00001141 $ 0.00001141 Allzeithoch $ 0.00212334$ 0.00212334 $ 0.00212334 Niedrigster Preis $ 0.00001078$ 0.00001078 $ 0.00001078 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) +0.69% Preisänderung (7T) +1.02% Preisänderung (7T) +1.02%

Der Echtzeitpreis von The Best Website Ever (BWE) beträgt $0.00001132. In den letzten 24 Stunden wurde BWE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001111 und einem Höchstpreis von $ 0.00001141 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BWE liegt bei $ 0.00212334, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001078.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BWE im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.69% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

The Best Website Ever (BWE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K Umlaufangebot 992.09M 992.09M 992.09M Gesamtangebot 992,093,906.634906 992,093,906.634906 992,093,906.634906

Die aktuelle Marktkapitalisierung von The Best Website Ever beträgt $ 11.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BWE liegt bei 992.09M, das Gesamtangebot bei 992093906.634906. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.23K.