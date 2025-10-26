Tharwa USD (THUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.996993 $ 0.996993 $ 0.996993 24H Tief $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H Hoch 24H Tief $ 0.996993$ 0.996993 $ 0.996993 24H Hoch $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Allzeithoch $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 Niedrigster Preis $ 0.873839$ 0.873839 $ 0.873839 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.03% Preisänderung (7T) -0.00% Preisänderung (7T) -0.00%

Der Echtzeitpreis von Tharwa USD (THUSD) beträgt $0.999523. In den letzten 24 Stunden wurde THUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.996993 und einem Höchstpreis von $ 1.001 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von THUSD liegt bei $ 1.085, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.873839.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich THUSD im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.03% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Tharwa USD (THUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 679.18K$ 679.18K $ 679.18K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Umlaufangebot 679.50K 679.50K 679.50K Gesamtangebot 3,582,210.0 3,582,210.0 3,582,210.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tharwa USD beträgt $ 679.18K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von THUSD liegt bei 679.50K, das Gesamtangebot bei 3582210.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.58M.