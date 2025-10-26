Temporal 3022 (3022) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000959 $ 0.00000959 $ 0.00000959 24H Tief $ 0.000010 $ 0.000010 $ 0.000010 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000959$ 0.00000959 $ 0.00000959 24H Hoch $ 0.000010$ 0.000010 $ 0.000010 Allzeithoch $ 0.00071447$ 0.00071447 $ 0.00071447 Niedrigster Preis $ 0.00000868$ 0.00000868 $ 0.00000868 Preisänderung (1H) +0.95% Preisänderung (1T) +3.21% Preisänderung (7T) +9.90% Preisänderung (7T) +9.90%

Der Echtzeitpreis von Temporal 3022 (3022) beträgt $0.00000999. In den letzten 24 Stunden wurde 3022 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000959 und einem Höchstpreis von $ 0.000010 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 3022 liegt bei $ 0.00071447, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000868.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 3022 im letzten Stunde um +0.95%, in den letzten 24 Stunden um +3.21% und in den vergangenen 7 Tagen um +9.90% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Temporal 3022 (3022) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.99K$ 9.99K $ 9.99K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.99K$ 9.99K $ 9.99K Umlaufangebot 999.72M 999.72M 999.72M Gesamtangebot 999,716,555.803404 999,716,555.803404 999,716,555.803404

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Temporal 3022 beträgt $ 9.99K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von 3022 liegt bei 999.72M, das Gesamtangebot bei 999716555.803404. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.99K.