TeamWater (WATER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00003455 - $ 0.00003915
24H Tief: $ 0.00003455
24H Hoch: $ 0.00003915
Allzeithoch: $ 0.00504707
Niedrigster Preis: $ 0.00003455
Preisänderung (1H): +0.47%
Preisänderung (1T): -10.68%
Preisänderung (7T): -30.00%

Der Echtzeitpreis von TeamWater (WATER) beträgt $0.00003485. In den letzten 24 Stunden wurde WATER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00003455 und einem Höchstpreis von $ 0.00003915 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WATER liegt bei $ 0.00504707, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003455.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WATER im letzten Stunde um +0.47%, in den letzten 24 Stunden um -10.68% und in den vergangenen 7 Tagen um -30.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TeamWater (WATER) Marktinformationen

Marktkapitalisierung: $ 34.84K
Volumen (24H): --
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung: $ 34.84K
Umlaufangebot: 999.77M
Gesamtangebot: 999,765,147.4900883

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TeamWater beträgt $ 34.84K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WATER liegt bei 999.77M, das Gesamtangebot bei 999765147.4900883. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 34.84K.