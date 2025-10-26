TAXY NETWORK (TAXY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00002173$ 0.00002173 $ 0.00002173 Niedrigster Preis $ 0.00001396$ 0.00001396 $ 0.00001396 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von TAXY NETWORK (TAXY) beträgt $0.0000179. In den letzten 24 Stunden wurde TAXY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TAXY liegt bei $ 0.00002173, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001396.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TAXY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TAXY NETWORK (TAXY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 17.89K$ 17.89K $ 17.89K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 17.89K$ 17.89K $ 17.89K Umlaufangebot 999.79M 999.79M 999.79M Gesamtangebot 999,790,333.9637141 999,790,333.9637141 999,790,333.9637141

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TAXY NETWORK beträgt $ 17.89K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TAXY liegt bei 999.79M, das Gesamtangebot bei 999790333.9637141. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 17.89K.