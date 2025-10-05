Tardigrades Cult (TARD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -1.14% Preisänderung (7T) -1.14%

Der Echtzeitpreis von Tardigrades Cult (TARD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde TARD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TARD liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TARD im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -1.14% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Tardigrades Cult (TARD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Umlaufangebot 993.38M 993.38M 993.38M Gesamtangebot 993,378,320.494602 993,378,320.494602 993,378,320.494602

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tardigrades Cult beträgt $ 6.86K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TARD liegt bei 993.38M, das Gesamtangebot bei 993378320.494602. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.86K.