Tapestry AI (TAPS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.36% Preisänderung (1T) +4.46% Preisänderung (7T) +3.59% Preisänderung (7T) +3.59%

Der Echtzeitpreis von Tapestry AI (TAPS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde TAPS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TAPS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TAPS im letzten Stunde um -0.36%, in den letzten 24 Stunden um +4.46% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.59% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Tapestry AI (TAPS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 45.10K$ 45.10K $ 45.10K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 89.73K$ 89.73K $ 89.73K Umlaufangebot 502.55M 502.55M 502.55M Gesamtangebot 999,982,081.29291 999,982,081.29291 999,982,081.29291

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tapestry AI beträgt $ 45.10K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TAPS liegt bei 502.55M, das Gesamtangebot bei 999982081.29291. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 89.73K.