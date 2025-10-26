Taoillium (SN109) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.742728 $ 0.742728 $ 0.742728 24H Tief $ 0.816581 $ 0.816581 $ 0.816581 24H Hoch 24H Tief $ 0.742728$ 0.742728 $ 0.742728 24H Hoch $ 0.816581$ 0.816581 $ 0.816581 Allzeithoch $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Niedrigster Preis $ 0.344796$ 0.344796 $ 0.344796 Preisänderung (1H) +4.62% Preisänderung (1T) +7.20% Preisänderung (7T) +0.02% Preisänderung (7T) +0.02%

Der Echtzeitpreis von Taoillium (SN109) beträgt $0.81228. In den letzten 24 Stunden wurde SN109 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.742728 und einem Höchstpreis von $ 0.816581 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SN109 liegt bei $ 1.046, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.344796.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SN109 im letzten Stunde um +4.62%, in den letzten 24 Stunden um +7.20% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Taoillium (SN109) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Umlaufangebot 1.25M 1.25M 1.25M Gesamtangebot 1,247,182.629166591 1,247,182.629166591 1,247,182.629166591

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Taoillium beträgt $ 1.02M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SN109 liegt bei 1.25M, das Gesamtangebot bei 1247182.629166591. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.02M.