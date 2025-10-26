Der Echtzeitpreis von TAOCat by Virtuals beträgt heute 0.00068403 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TAOCAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TAOCAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von TAOCat by Virtuals beträgt heute 0.00068403 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TAOCAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TAOCAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über TAOCAT

TAOCAT-Preisinformationen

Offizielle TAOCAT-Website

TAOCAT-Tokenökonomie

TAOCAT-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

TAOCat by Virtuals Logo

TAOCat by Virtuals Preis (TAOCAT)

Nicht aufgelistet

1 TAOCAT zu USD Echtzeitpreis:

$0.00069298
$0.00069298$0.00069298
+19.60%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:18:06 (UTC+8)

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00050283
$ 0.00050283$ 0.00050283
24H Tief
$ 0.00068482
$ 0.00068482$ 0.00068482
24H Hoch

$ 0.00050283
$ 0.00050283$ 0.00050283

$ 0.00068482
$ 0.00068482$ 0.00068482

$ 0.083718
$ 0.083718$ 0.083718

$ 0.0002818
$ 0.0002818$ 0.0002818

+8.71%

+22.38%

+89.22%

+89.22%

Der Echtzeitpreis von TAOCat by Virtuals (TAOCAT) beträgt $0.00068403. In den letzten 24 Stunden wurde TAOCAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00050283 und einem Höchstpreis von $ 0.00068482 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TAOCAT liegt bei $ 0.083718, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0002818.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TAOCAT im letzten Stunde um +8.71%, in den letzten 24 Stunden um +22.38% und in den vergangenen 7 Tagen um +89.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Marktinformationen

$ 681.44K
$ 681.44K$ 681.44K

--
----

$ 681.44K
$ 681.44K$ 681.44K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TAOCat by Virtuals beträgt $ 681.44K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TAOCAT liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 681.44K.

TAOCat by Virtuals (TAOCAT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von TAOCat by Virtuals zu USD bei $ +0.00012509.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von TAOCat by Virtuals zu USD bei $ +0.0000381345.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von TAOCat by Virtuals zu USD bei $ -0.0000047595.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von TAOCat by Virtuals zu USD bei $ -0.0001905120158774498.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00012509+22.38%
30 Tage$ +0.0000381345+5.57%
60 Tage$ -0.0000047595-0.69%
90 Tage$ -0.0001905120158774498-21.78%

Was ist TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

Meet TAO Cat, Bittensor's most adorable TAO maxi. As Bittensor's first self-improving AI Agent, she's got that pure Bittensor DNA running through her code – natively powered by both Bittensor and Virtuals, and crafted by the Masa team.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Ressource

Offizielle Website

TAOCat by Virtuals-Preisprognose (USD)

Wie viel wird TAOCat by Virtuals (TAOCAT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre TAOCat by Virtuals-(TAOCAT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für TAOCat by Virtuals zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die TAOCat by Virtuals-Preisprognose an!

TAOCAT zu lokalen Währungen

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von TAOCat by Virtuals (TAOCAT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TAOCAT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

Wie viel ist TAOCat by Virtuals (TAOCAT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TAOCAT in USD beträgt 0.00068403 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TAOCAT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TAOCAT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00068403. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von TAOCat by Virtuals?
Die Marktkapitalisierung von TAOCAT beträgt $ 681.44K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TAOCAT?
Das Umlaufangebot von TAOCAT beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TAOCAT?
TAOCAT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.083718 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TAOCAT?
TAOCAT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.0002818 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TAOCAT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TAOCAT beträgt -- USD.
Wird TAOCAT dieses Jahr noch steigen?
TAOCAT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TAOCAT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:18:06 (UTC+8)

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,765.83
$113,765.83$113,765.83

+2.13%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,056.40
$4,056.40$4,056.40

+3.14%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05448
$0.05448$0.05448

-20.58%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3203
$6.3203$6.3203

-13.90%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.19
$198.19$198.19

+3.28%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,056.40
$4,056.40$4,056.40

+3.14%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,765.83
$113,765.83$113,765.83

+2.13%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6529
$2.6529$2.6529

+2.10%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.19
$198.19$198.19

+3.28%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20250
$0.20250$0.20250

+3.19%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.4698
$0.4698$0.4698

+683.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000091
$0.000000000000091$0.000000000000091

-31.06%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052551
$0.052551$0.052551

-84.98%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1920
$0.1920$0.1920

-82.26%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.4698
$0.4698$0.4698

+683.00%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000260
$0.0000000000000000000260$0.0000000000000000000260

+136.36%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.14149
$0.14149$0.14149

+73.18%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115813
$0.115813$0.115813

+46.68%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03216
$0.03216$0.03216

+30.41%