TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00050283 $ 0.00050283 $ 0.00050283 24H Tief $ 0.00068482 $ 0.00068482 $ 0.00068482 24H Hoch 24H Tief $ 0.00050283$ 0.00050283 $ 0.00050283 24H Hoch $ 0.00068482$ 0.00068482 $ 0.00068482 Allzeithoch $ 0.083718$ 0.083718 $ 0.083718 Niedrigster Preis $ 0.0002818$ 0.0002818 $ 0.0002818 Preisänderung (1H) +8.71% Preisänderung (1T) +22.38% Preisänderung (7T) +89.22% Preisänderung (7T) +89.22%

Der Echtzeitpreis von TAOCat by Virtuals (TAOCAT) beträgt $0.00068403. In den letzten 24 Stunden wurde TAOCAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00050283 und einem Höchstpreis von $ 0.00068482 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TAOCAT liegt bei $ 0.083718, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0002818.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TAOCAT im letzten Stunde um +8.71%, in den letzten 24 Stunden um +22.38% und in den vergangenen 7 Tagen um +89.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 681.44K$ 681.44K $ 681.44K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 681.44K$ 681.44K $ 681.44K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TAOCat by Virtuals beträgt $ 681.44K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TAOCAT liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 681.44K.