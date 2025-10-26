Tairon (TAIRO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00744653 24H Hoch $ 0.00903409 Allzeithoch $ 0.258846 Niedrigster Preis $ 0.00744653 Preisänderung (1H) -0.43% Preisänderung (1T) +8.47% Preisänderung (7T) -15.52%

Der Echtzeitpreis von Tairon (TAIRO) beträgt $0.00881727. In den letzten 24 Stunden wurde TAIRO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00744653 und einem Höchstpreis von $ 0.00903409 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TAIRO liegt bei $ 0.258846, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00744653.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TAIRO im letzten Stunde um -0.43%, in den letzten 24 Stunden um +8.47% und in den vergangenen 7 Tagen um -15.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Tairon (TAIRO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 440.86K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 881.73K Umlaufangebot 50.00M Gesamtangebot 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tairon beträgt $ 440.86K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TAIRO liegt bei 50.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 881.73K.