Der Echtzeitpreis von Tairon beträgt heute 0.00881727 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TAIRO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TAIRO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Tairon beträgt heute 0.00881727 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TAIRO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TAIRO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über TAIRO

TAIRO-Preisinformationen

Offizielle TAIRO-Website

TAIRO-Tokenökonomie

TAIRO-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Tairon Logo

Tairon Preis (TAIRO)

Nicht aufgelistet

1 TAIRO zu USD Echtzeitpreis:

$0.00881727
$0.00881727$0.00881727
+8.40%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Tairon (TAIRO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:15:02 (UTC+8)

Tairon (TAIRO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00744653
$ 0.00744653$ 0.00744653
24H Tief
$ 0.00903409
$ 0.00903409$ 0.00903409
24H Hoch

$ 0.00744653
$ 0.00744653$ 0.00744653

$ 0.00903409
$ 0.00903409$ 0.00903409

$ 0.258846
$ 0.258846$ 0.258846

$ 0.00744653
$ 0.00744653$ 0.00744653

-0.43%

+8.47%

-15.52%

-15.52%

Der Echtzeitpreis von Tairon (TAIRO) beträgt $0.00881727. In den letzten 24 Stunden wurde TAIRO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00744653 und einem Höchstpreis von $ 0.00903409 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TAIRO liegt bei $ 0.258846, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00744653.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TAIRO im letzten Stunde um -0.43%, in den letzten 24 Stunden um +8.47% und in den vergangenen 7 Tagen um -15.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Tairon (TAIRO) Marktinformationen

$ 440.86K
$ 440.86K$ 440.86K

--
----

$ 881.73K
$ 881.73K$ 881.73K

50.00M
50.00M 50.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tairon beträgt $ 440.86K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TAIRO liegt bei 50.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 881.73K.

Tairon (TAIRO)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Tairon zu USD bei $ +0.00068825.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Tairon zu USD bei $ -0.0069974613.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Tairon zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Tairon zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00068825+8.47%
30 Tage$ -0.0069974613-79.36%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Tairon (TAIRO)

Tairon is the onchain MCP Supergraph, bringing every on-chain data source to AI. It provides developers with a unified way to discover, test, and integrate Model Context Protocol (MCP) compatible servers across Web3 and traditional applications. Tairon solves connectivity for LLMs, securely exposing blockchain data to intelligent systems.

  • For developers, it removes manually integrating protocol endpoints.
  • For LLMs and autonomous systems, it provides a machine-readable map of callable functionality across the decentralized stack.
  • For protocols, it ensures their data and tooling can be easily exposed, tested, and consumed by the next generation of applications.

Tairon standardizes MCP servers for AI. The result is a unified, verifiable, and interoperable data fabric that brings every on-chain data source into the reach of intelligence.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Tairon (TAIRO) Ressource

Offizielle Website

Tairon-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Tairon (TAIRO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Tairon-(TAIRO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Tairon zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Tairon-Preisprognose an!

TAIRO zu lokalen Währungen

Tairon (TAIRO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Tairon (TAIRO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TAIRO Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Tairon (TAIRO)

Wie viel ist Tairon (TAIRO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TAIRO in USD beträgt 0.00881727 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TAIRO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TAIRO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00881727. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Tairon?
Die Marktkapitalisierung von TAIRO beträgt $ 440.86K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TAIRO?
Das Umlaufangebot von TAIRO beträgt 50.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TAIRO?
TAIRO erreichte einen Allzeithochpreis von 0.258846 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TAIRO?
TAIRO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00744653 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TAIRO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TAIRO beträgt -- USD.
Wird TAIRO dieses Jahr noch steigen?
TAIRO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TAIRO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:15:02 (UTC+8)

Tairon (TAIRO) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,498.99
$112,498.99$112,498.99

+0.99%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,981.13
$3,981.13$3,981.13

+1.23%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05498
$0.05498$0.05498

-19.85%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.2724
$6.2724$6.2724

-14.56%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.79
$194.79$194.79

+1.51%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,981.13
$3,981.13$3,981.13

+1.23%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,498.99
$112,498.99$112,498.99

+0.99%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6257
$2.6257$2.6257

+1.06%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.79
$194.79$194.79

+1.51%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19871
$0.19871$0.19871

+1.26%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0850
$1.0850$1.0850

+1,708.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000086
$0.000000000000086$0.000000000000086

-34.84%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.051624
$0.051624$0.051624

-85.25%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.2057
$0.2057$0.2057

-80.99%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0850
$1.0850$1.0850

+1,708.33%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15315
$0.15315$0.15315

+87.45%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000200
$0.0000000000000000000200$0.0000000000000000000200

+81.81%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.112357
$0.112357$0.112357

+42.30%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03160
$0.03160$0.03160

+28.14%