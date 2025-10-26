syrupUSDT (SYRUPUSDT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 1.099 24H Hoch $ 1.1 Allzeithoch $ 1.11 Niedrigster Preis $ 1.093 Preisänderung (1H) -0.01% Preisänderung (1T) +0.01% Preisänderung (7T) +0.14%

Der Echtzeitpreis von syrupUSDT (SYRUPUSDT) beträgt $1.1. In den letzten 24 Stunden wurde SYRUPUSDT zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.099 und einem Höchstpreis von $ 1.1 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SYRUPUSDT liegt bei $ 1.11, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.093.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SYRUPUSDT im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.14% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

syrupUSDT (SYRUPUSDT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.05B Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.05B Umlaufangebot 959.31M Gesamtangebot 959,314,551.549149

Die aktuelle Marktkapitalisierung von syrupUSDT beträgt $ 1.05B bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SYRUPUSDT liegt bei 959.31M, das Gesamtangebot bei 959314551.549149. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.05B.