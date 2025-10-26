Syrup USDC (SYRUPUSDC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24H Tief $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24H Hoch 24H Tief $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 24H Hoch $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Allzeithoch $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Niedrigster Preis $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 Preisänderung (1H) +0.01% Preisänderung (1T) +0.01% Preisänderung (7T) +0.13% Preisänderung (7T) +0.13%

Der Echtzeitpreis von Syrup USDC (SYRUPUSDC) beträgt $1.13. In den letzten 24 Stunden wurde SYRUPUSDC zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.13 und einem Höchstpreis von $ 1.13 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SYRUPUSDC liegt bei $ 1.14, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.055.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SYRUPUSDC im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.13% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Syrup USDC (SYRUPUSDC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Umlaufangebot 1.16B 1.16B 1.16B Gesamtangebot 1,161,861,829.140608 1,161,861,829.140608 1,161,861,829.140608

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Syrup USDC beträgt $ 1.32B bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SYRUPUSDC liegt bei 1.16B, das Gesamtangebot bei 1161861829.140608. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.32B.