Synthetix sUSD (SUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.989446 24H Hoch $ 0.998922 Allzeithoch $ 2.45 Niedrigster Preis $ 0.429697 Preisänderung (1H) -0.01% Preisänderung (1T) +0.09% Preisänderung (7T) -0.09%

Der Echtzeitpreis von Synthetix sUSD (SUSD) beträgt $0.99536. In den letzten 24 Stunden wurde SUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.989446 und einem Höchstpreis von $ 0.998922 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SUSD liegt bei $ 2.45, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.429697.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SUSD im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.09% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.09% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Synthetix sUSD (SUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 43.35M$ 43.35M $ 43.35M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 43.35M$ 43.35M $ 43.35M Umlaufangebot 43.55M 43.55M 43.55M Gesamtangebot 43,549,469.47020442 43,549,469.47020442 43,549,469.47020442

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Synthetix sUSD beträgt $ 43.35M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SUSD liegt bei 43.55M, das Gesamtangebot bei 43549469.47020442. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 43.35M.