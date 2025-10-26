Symbiosis SyBTC (SYBTC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 110,654 $ 110,654 $ 110,654 24H Tief $ 112,618 $ 112,618 $ 112,618 24H Hoch 24H Tief $ 110,654$ 110,654 $ 110,654 24H Hoch $ 112,618$ 112,618 $ 112,618 Allzeithoch $ 126,825$ 126,825 $ 126,825 Niedrigster Preis $ 74,649$ 74,649 $ 74,649 Preisänderung (1H) +0.54% Preisänderung (1T) +0.78% Preisänderung (7T) +4.32% Preisänderung (7T) +4.32%

Der Echtzeitpreis von Symbiosis SyBTC (SYBTC) beträgt $112,637. In den letzten 24 Stunden wurde SYBTC zwischen einem Tiefstpreis von $ 110,654 und einem Höchstpreis von $ 112,618 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SYBTC liegt bei $ 126,825, der bisherige Tiefstpreis bei $ 74,649.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SYBTC im letzten Stunde um +0.54%, in den letzten 24 Stunden um +0.78% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Umlaufangebot 11.35 11.35 11.35 Gesamtangebot 11.34777519 11.34777519 11.34777519

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Symbiosis SyBTC beträgt $ 1.28M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SYBTC liegt bei 11.35, das Gesamtangebot bei 11.34777519. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.28M.