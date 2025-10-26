Der Echtzeitpreis von Symbiosis SyBTC beträgt heute 112,637 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SYBTC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SYBTC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Symbiosis SyBTC beträgt heute 112,637 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SYBTC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SYBTC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über SYBTC

SYBTC-Preisinformationen

Offizielle SYBTC-Website

SYBTC-Tokenökonomie

SYBTC-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Symbiosis SyBTC Logo

Symbiosis SyBTC Preis (SYBTC)

Nicht aufgelistet

1 SYBTC zu USD Echtzeitpreis:

$112,617
$112,617$112,617
+0.70%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Symbiosis SyBTC (SYBTC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:14:55 (UTC+8)

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 110,654
$ 110,654$ 110,654
24H Tief
$ 112,618
$ 112,618$ 112,618
24H Hoch

$ 110,654
$ 110,654$ 110,654

$ 112,618
$ 112,618$ 112,618

$ 126,825
$ 126,825$ 126,825

$ 74,649
$ 74,649$ 74,649

+0.54%

+0.78%

+4.32%

+4.32%

Der Echtzeitpreis von Symbiosis SyBTC (SYBTC) beträgt $112,637. In den letzten 24 Stunden wurde SYBTC zwischen einem Tiefstpreis von $ 110,654 und einem Höchstpreis von $ 112,618 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SYBTC liegt bei $ 126,825, der bisherige Tiefstpreis bei $ 74,649.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SYBTC im letzten Stunde um +0.54%, in den letzten 24 Stunden um +0.78% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Marktinformationen

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

--
----

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

11.35
11.35 11.35

11.34777519
11.34777519 11.34777519

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Symbiosis SyBTC beträgt $ 1.28M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SYBTC liegt bei 11.35, das Gesamtangebot bei 11.34777519. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.28M.

Symbiosis SyBTC (SYBTC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Symbiosis SyBTC zu USD bei $ +869.24.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Symbiosis SyBTC zu USD bei $ +3,321.3384827000.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Symbiosis SyBTC zu USD bei $ +1,680.4877215000.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Symbiosis SyBTC zu USD bei $ -5,804.98957265473.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +869.24+0.78%
30 Tage$ +3,321.3384827000+2.95%
60 Tage$ +1,680.4877215000+1.49%
90 Tage$ -5,804.98957265473-4.90%

Was ist Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.

Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.

$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.

By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Ressource

Offizielle Website

Symbiosis SyBTC-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Symbiosis SyBTC (SYBTC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Symbiosis SyBTC-(SYBTC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Symbiosis SyBTC zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Symbiosis SyBTC-Preisprognose an!

SYBTC zu lokalen Währungen

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Symbiosis SyBTC (SYBTC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SYBTC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Wie viel ist Symbiosis SyBTC (SYBTC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SYBTC in USD beträgt 112,637 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SYBTC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SYBTC-zu-USD-Preis beträgt $ 112,637. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Symbiosis SyBTC?
Die Marktkapitalisierung von SYBTC beträgt $ 1.28M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SYBTC?
Das Umlaufangebot von SYBTC beträgt 11.35 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SYBTC?
SYBTC erreichte einen Allzeithochpreis von 126,825 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SYBTC?
SYBTC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 74,649 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SYBTC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SYBTC beträgt -- USD.
Wird SYBTC dieses Jahr noch steigen?
SYBTC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SYBTC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:14:55 (UTC+8)

Symbiosis SyBTC (SYBTC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,520.00
$112,520.00$112,520.00

+1.01%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,981.66
$3,981.66$3,981.66

+1.24%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05498
$0.05498$0.05498

-19.85%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.2724
$6.2724$6.2724

-14.56%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.80
$194.80$194.80

+1.51%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,981.66
$3,981.66$3,981.66

+1.24%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,520.00
$112,520.00$112,520.00

+1.01%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6260
$2.6260$2.6260

+1.07%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.80
$194.80$194.80

+1.51%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19879
$0.19879$0.19879

+1.30%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0508
$1.0508$1.0508

+1,651.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000086
$0.000000000000086$0.000000000000086

-34.84%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052152
$0.052152$0.052152

-85.09%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.2057
$0.2057$0.2057

-80.99%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0508
$1.0508$1.0508

+1,651.33%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15335
$0.15335$0.15335

+87.69%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000200
$0.0000000000000000000200$0.0000000000000000000200

+81.81%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.112507
$0.112507$0.112507

+42.49%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03166
$0.03166$0.03166

+28.38%