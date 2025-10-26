Swole Chad Doge (SWOGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00015992 $ 0.00015992 $ 0.00015992 24H Tief $ 0.0001806 $ 0.0001806 $ 0.0001806 24H Hoch 24H Tief $ 0.00015992$ 0.00015992 $ 0.00015992 24H Hoch $ 0.0001806$ 0.0001806 $ 0.0001806 Allzeithoch $ 0.0021127$ 0.0021127 $ 0.0021127 Niedrigster Preis $ 0.00013432$ 0.00013432 $ 0.00013432 Preisänderung (1H) +0.24% Preisänderung (1T) -9.33% Preisänderung (7T) -24.47% Preisänderung (7T) -24.47%

Der Echtzeitpreis von Swole Chad Doge (SWOGE) beträgt $0.00016104. In den letzten 24 Stunden wurde SWOGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00015992 und einem Höchstpreis von $ 0.0001806 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SWOGE liegt bei $ 0.0021127, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00013432.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SWOGE im letzten Stunde um +0.24%, in den letzten 24 Stunden um -9.33% und in den vergangenen 7 Tagen um -24.47% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Swole Chad Doge (SWOGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 162.61K$ 162.61K $ 162.61K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 162.61K$ 162.61K $ 162.61K Umlaufangebot 999.75M 999.75M 999.75M Gesamtangebot 999,746,839.054012 999,746,839.054012 999,746,839.054012

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Swole Chad Doge beträgt $ 162.61K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SWOGE liegt bei 999.75M, das Gesamtangebot bei 999746839.054012. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 162.61K.