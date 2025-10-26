Suzaku Token Preis (SUZ)
Der Echtzeitpreis von Suzaku Token (SUZ) beträgt $0.04911141. In den letzten 24 Stunden wurde SUZ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0481354 und einem Höchstpreis von $ 0.04939334 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SUZ liegt bei $ 0.204252, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.04728917.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SUZ im letzten Stunde um -0.35%, in den letzten 24 Stunden um +1.65% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Suzaku Token beträgt $ 1.42M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SUZ liegt bei 28.87M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.91M.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Suzaku Token zu USD bei $ +0.00079817.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Suzaku Token zu USD bei $ -0.0213265266.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Suzaku Token zu USD bei $ -0.0303575894.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Suzaku Token zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ +0.00079817
|+1.65%
|30 Tage
|$ -0.0213265266
|-43.42%
|60 Tage
|$ -0.0303575894
|-61.81%
|90 Tage
|$ 0
|--
Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.
It is a permissionless protocol allowing:
Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.
Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.
Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.
In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:
LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.
The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.
In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.
