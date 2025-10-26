Suzaku Token (SUZ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0481354 $ 0.0481354 $ 0.0481354 24H Tief $ 0.04939334 $ 0.04939334 $ 0.04939334 24H Hoch 24H Tief $ 0.0481354$ 0.0481354 $ 0.0481354 24H Hoch $ 0.04939334$ 0.04939334 $ 0.04939334 Allzeithoch $ 0.204252$ 0.204252 $ 0.204252 Niedrigster Preis $ 0.04728917$ 0.04728917 $ 0.04728917 Preisänderung (1H) -0.35% Preisänderung (1T) +1.65% Preisänderung (7T) -4.22% Preisänderung (7T) -4.22%

Der Echtzeitpreis von Suzaku Token (SUZ) beträgt $0.04911141. In den letzten 24 Stunden wurde SUZ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0481354 und einem Höchstpreis von $ 0.04939334 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SUZ liegt bei $ 0.204252, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.04728917.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SUZ im letzten Stunde um -0.35%, in den letzten 24 Stunden um +1.65% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Suzaku Token (SUZ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M Umlaufangebot 28.87M 28.87M 28.87M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Suzaku Token beträgt $ 1.42M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SUZ liegt bei 28.87M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.91M.