Der Echtzeitpreis von Suzaku Token beträgt heute 0.04911141 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SUZ-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SUZ-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Suzaku Token beträgt heute 0.04911141 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SUZ-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SUZ-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über SUZ

SUZ-Preisinformationen

Offizielle SUZ-Website

SUZ-Tokenökonomie

SUZ-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Suzaku Token Logo

Suzaku Token Preis (SUZ)

Nicht aufgelistet

1 SUZ zu USD Echtzeitpreis:

$0.04911276
$0.04911276$0.04911276
+1.20%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Suzaku Token (SUZ) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:14:41 (UTC+8)

Suzaku Token (SUZ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0481354
$ 0.0481354$ 0.0481354
24H Tief
$ 0.04939334
$ 0.04939334$ 0.04939334
24H Hoch

$ 0.0481354
$ 0.0481354$ 0.0481354

$ 0.04939334
$ 0.04939334$ 0.04939334

$ 0.204252
$ 0.204252$ 0.204252

$ 0.04728917
$ 0.04728917$ 0.04728917

-0.35%

+1.65%

-4.22%

-4.22%

Der Echtzeitpreis von Suzaku Token (SUZ) beträgt $0.04911141. In den letzten 24 Stunden wurde SUZ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0481354 und einem Höchstpreis von $ 0.04939334 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SUZ liegt bei $ 0.204252, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.04728917.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SUZ im letzten Stunde um -0.35%, in den letzten 24 Stunden um +1.65% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Suzaku Token (SUZ) Marktinformationen

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

--
----

$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M

28.87M
28.87M 28.87M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Suzaku Token beträgt $ 1.42M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SUZ liegt bei 28.87M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.91M.

Suzaku Token (SUZ)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Suzaku Token zu USD bei $ +0.00079817.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Suzaku Token zu USD bei $ -0.0213265266.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Suzaku Token zu USD bei $ -0.0303575894.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Suzaku Token zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00079817+1.65%
30 Tage$ -0.0213265266-43.42%
60 Tage$ -0.0303575894-61.81%
90 Tage$ 0--

Was ist Suzaku Token (SUZ)

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Suzaku Token (SUZ) Ressource

Offizielle Website

Suzaku Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Suzaku Token (SUZ) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Suzaku Token-(SUZ)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Suzaku Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Suzaku Token-Preisprognose an!

SUZ zu lokalen Währungen

Suzaku Token (SUZ) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Suzaku Token (SUZ) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SUZ Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Suzaku Token (SUZ)

Wie viel ist Suzaku Token (SUZ) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SUZ in USD beträgt 0.04911141 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SUZ-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SUZ-zu-USD-Preis beträgt $ 0.04911141. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Suzaku Token?
Die Marktkapitalisierung von SUZ beträgt $ 1.42M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SUZ?
Das Umlaufangebot von SUZ beträgt 28.87M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SUZ?
SUZ erreichte einen Allzeithochpreis von 0.204252 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SUZ?
SUZ verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.04728917 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SUZ?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SUZ beträgt -- USD.
Wird SUZ dieses Jahr noch steigen?
SUZ könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SUZ-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:14:41 (UTC+8)

Suzaku Token (SUZ) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,520.00
$112,520.00$112,520.00

+1.01%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,982.20
$3,982.20$3,982.20

+1.25%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05474
$0.05474$0.05474

-20.20%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.2796
$6.2796$6.2796

-14.46%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.85
$194.85$194.85

+1.54%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,982.20
$3,982.20$3,982.20

+1.25%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,520.00
$112,520.00$112,520.00

+1.01%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6261
$2.6261$2.6261

+1.07%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.85
$194.85$194.85

+1.54%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19879
$0.19879$0.19879

+1.30%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.1062
$1.1062$1.1062

+1,743.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000086
$0.000000000000086$0.000000000000086

-34.84%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.051574
$0.051574$0.051574

-85.26%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.2057
$0.2057$0.2057

-80.99%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.1062
$1.1062$1.1062

+1,743.66%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15316
$0.15316$0.15316

+87.46%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000200
$0.0000000000000000000200$0.0000000000000000000200

+81.81%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.112507
$0.112507$0.112507

+42.49%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03167
$0.03167$0.03167

+28.42%