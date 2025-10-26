SURREAL AI (SURREAL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -10.95% Preisänderung (1T) +30.28% Preisänderung (7T) +107.87% Preisänderung (7T) +107.87%

Der Echtzeitpreis von SURREAL AI (SURREAL) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SURREAL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SURREAL liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SURREAL im letzten Stunde um -10.95%, in den letzten 24 Stunden um +30.28% und in den vergangenen 7 Tagen um +107.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SURREAL AI (SURREAL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 26.92K$ 26.92K $ 26.92K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 26.92K$ 26.92K $ 26.92K Umlaufangebot 999.95M 999.95M 999.95M Gesamtangebot 999,947,317.781994 999,947,317.781994 999,947,317.781994

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SURREAL AI beträgt $ 26.92K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SURREAL liegt bei 999.95M, das Gesamtangebot bei 999947317.781994. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 26.92K.