Summer Point Token (SUMX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01089369 $ 0.01089369 $ 0.01089369 24H Tief $ 0.01123978 $ 0.01123978 $ 0.01123978 24H Hoch 24H Tief $ 0.01089369$ 0.01089369 $ 0.01089369 24H Hoch $ 0.01123978$ 0.01123978 $ 0.01123978 Allzeithoch $ 0.01769242$ 0.01769242 $ 0.01769242 Niedrigster Preis $ 0.01050959$ 0.01050959 $ 0.01050959 Preisänderung (1H) +0.09% Preisänderung (1T) +3.11% Preisänderung (7T) +1.18% Preisänderung (7T) +1.18%

Der Echtzeitpreis von Summer Point Token (SUMX) beträgt $0.01123277. In den letzten 24 Stunden wurde SUMX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01089369 und einem Höchstpreis von $ 0.01123978 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SUMX liegt bei $ 0.01769242, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01050959.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SUMX im letzten Stunde um +0.09%, in den letzten 24 Stunden um +3.11% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Summer Point Token (SUMX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.88M$ 9.88M $ 9.88M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.88M$ 9.88M $ 9.88M Umlaufangebot 900.00M 900.00M 900.00M Gesamtangebot 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Summer Point Token beträgt $ 9.88M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SUMX liegt bei 900.00M, das Gesamtangebot bei 900000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.88M.