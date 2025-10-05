Der Echtzeitpreis von Summer Point Token beträgt heute 0.01123277 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SUMX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SUMX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Summer Point Token beträgt heute 0.01123277 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SUMX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SUMX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Summer Point Token Preis (SUMX)

1 SUMX zu USD Echtzeitpreis:

$0.01123277
$0.01123277
+3.10%1D
Summer Point Token (SUMX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Summer Point Token (SUMX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

+0.09%

+3.11%

+1.18%

+1.18%

Der Echtzeitpreis von Summer Point Token (SUMX) beträgt $0.01123277. In den letzten 24 Stunden wurde SUMX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01089369 und einem Höchstpreis von $ 0.01123978 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SUMX liegt bei $ 0.01769242, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01050959.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SUMX im letzten Stunde um +0.09%, in den letzten 24 Stunden um +3.11% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Summer Point Token (SUMX) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Summer Point Token beträgt $ 9.88M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SUMX liegt bei 900.00M, das Gesamtangebot bei 900000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.88M.

Summer Point Token (SUMX)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Summer Point Token zu USD bei $ +0.00033908.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Summer Point Token zu USD bei $ -0.0002694595.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Summer Point Token zu USD bei $ -0.0002336989.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Summer Point Token zu USD bei $ -0.00320656392463034.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00033908+3.11%
30 Tage$ -0.0002694595-2.39%
60 Tage$ -0.0002336989-2.08%
90 Tage$ -0.00320656392463034-22.20%

Was ist Summer Point Token (SUMX)

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Summer Point Token (SUMX) Ressource

Offizielle Website

Summer Point Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Summer Point Token (SUMX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Summer Point Token-(SUMX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Summer Point Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Summer Point Token-Preisprognose an!

SUMX zu lokalen Währungen

Summer Point Token (SUMX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Summer Point Token (SUMX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SUMX Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Summer Point Token (SUMX)

Wie viel ist Summer Point Token (SUMX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SUMX in USD beträgt 0.01123277 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SUMX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SUMX-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01123277. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Summer Point Token?
Die Marktkapitalisierung von SUMX beträgt $ 9.88M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SUMX?
Das Umlaufangebot von SUMX beträgt 900.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SUMX?
SUMX erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01769242 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SUMX?
SUMX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.01050959 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SUMX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SUMX beträgt -- USD.
Wird SUMX dieses Jahr noch steigen?
SUMX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SUMX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:50:41 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.