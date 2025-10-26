Sultanoshi (STOSHI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.03507289 24H Hoch $ 0.03728729 Allzeithoch $ 0.246005 Niedrigster Preis $ 0.03507289 Preisänderung (1H) +1.92% Preisänderung (1T) +3.75% Preisänderung (7T) -0.72%

Der Echtzeitpreis von Sultanoshi (STOSHI) beträgt $0.03740174. In den letzten 24 Stunden wurde STOSHI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03507289 und einem Höchstpreis von $ 0.03728729 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STOSHI liegt bei $ 0.246005, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.03507289.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STOSHI im letzten Stunde um +1.92%, in den letzten 24 Stunden um +3.75% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sultanoshi (STOSHI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 277.74K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 277.74K Umlaufangebot 7.45M Gesamtangebot 7,448,762.695845

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sultanoshi beträgt $ 277.74K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STOSHI liegt bei 7.45M, das Gesamtangebot bei 7448762.695845. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 277.74K.