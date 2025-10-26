Suiswap (SSWP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00458571$ 0.00458571 $ 0.00458571 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +2.97% Preisänderung (7T) -18.32% Preisänderung (7T) -18.32%

Der Echtzeitpreis von Suiswap (SSWP) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SSWP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SSWP liegt bei $ 0.00458571, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SSWP im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +2.97% und in den vergangenen 7 Tagen um -18.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Suiswap (SSWP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 91.15K$ 91.15K $ 91.15K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 91.15K$ 91.15K $ 91.15K Umlaufangebot 10.00B 10.00B 10.00B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Suiswap beträgt $ 91.15K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SSWP liegt bei 10.00B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 91.15K.