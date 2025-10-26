Der Echtzeitpreis von Sui DePIN beträgt heute 0.00006857 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SUIDEPIN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SUIDEPIN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Sui DePIN beträgt heute 0.00006857 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SUIDEPIN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SUIDEPIN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über SUIDEPIN

SUIDEPIN-Preisinformationen

Offizielle SUIDEPIN-Website

SUIDEPIN-Tokenökonomie

SUIDEPIN-Preisprognose

Sui DePIN Preis (SUIDEPIN)

Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
Sui DePIN (SUIDEPIN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Sui DePIN (SUIDEPIN) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Sui DePIN (SUIDEPIN) beträgt $0.00006857. In den letzten 24 Stunden wurde SUIDEPIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00006857 und einem Höchstpreis von $ 0.00032592 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SUIDEPIN liegt bei $ 0.02374623, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00004336.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SUIDEPIN im letzten Stunde um +0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.82% und in den vergangenen 7 Tagen um -79.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sui DePIN beträgt $ 68.57K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SUIDEPIN liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 68.57K.

Sui DePIN (SUIDEPIN)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Sui DePIN zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Sui DePIN zu USD bei $ +0.0000310209.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Sui DePIN zu USD bei $ -0.0000241838.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Sui DePIN zu USD bei $ -0.00009495727458561803.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.82%
30 Tage$ +0.0000310209+45.24%
60 Tage$ -0.0000241838-35.26%
90 Tage$ -0.00009495727458561803-58.06%

Was ist Sui DePIN (SUIDEPIN)

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.

At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.

Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Sui DePIN (SUIDEPIN) Ressource

Offizielle Website

Sui DePIN-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Sui DePIN (SUIDEPIN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Sui DePIN-(SUIDEPIN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Sui DePIN zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Sui DePIN-Preisprognose an!

SUIDEPIN zu lokalen Währungen

Sui DePIN (SUIDEPIN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Sui DePIN (SUIDEPIN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SUIDEPIN Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Sui DePIN (SUIDEPIN)

Wie viel ist Sui DePIN (SUIDEPIN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SUIDEPIN in USD beträgt 0.00006857 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SUIDEPIN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SUIDEPIN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00006857. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sui DePIN?
Die Marktkapitalisierung von SUIDEPIN beträgt $ 68.57K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SUIDEPIN?
Das Umlaufangebot von SUIDEPIN beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SUIDEPIN?
SUIDEPIN erreichte einen Allzeithochpreis von 0.02374623 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SUIDEPIN?
SUIDEPIN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00004336 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SUIDEPIN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SUIDEPIN beträgt -- USD.
Wird SUIDEPIN dieses Jahr noch steigen?
SUIDEPIN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SUIDEPIN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Sui DePIN (SUIDEPIN) – Wichtige Branchen‑Updates

10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

