STUPID INU (STUPID) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00021107 24H Hoch $ 0.00022803 Allzeithoch $ 0.0068393 Niedrigster Preis $ 0.00016425 Preisänderung (1H) +1.85% Preisänderung (1T) +6.02% Preisänderung (7T) +23.74%

Der Echtzeitpreis von STUPID INU (STUPID) beträgt $0.00022862. In den letzten 24 Stunden wurde STUPID zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00021107 und einem Höchstpreis von $ 0.00022803 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STUPID liegt bei $ 0.0068393, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00016425.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STUPID im letzten Stunde um +1.85%, in den letzten 24 Stunden um +6.02% und in den vergangenen 7 Tagen um +23.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

STUPID INU (STUPID) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 227.77K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 227.77K Umlaufangebot 999.48M Gesamtangebot 999,478,653.763201

Die aktuelle Marktkapitalisierung von STUPID INU beträgt $ 227.77K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STUPID liegt bei 999.48M, das Gesamtangebot bei 999478653.763201. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 227.77K.