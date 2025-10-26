Der Echtzeitpreis von STUPID INU beträgt heute 0.00022862 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum STUPID-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den STUPID-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von STUPID INU beträgt heute 0.00022862 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum STUPID-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den STUPID-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über STUPID

STUPID-Preisinformationen

Offizielle STUPID-Website

STUPID-Tokenökonomie

STUPID-Preisprognose

STUPID INU Logo

STUPID INU Preis (STUPID)

Nicht aufgelistet

1 STUPID zu USD Echtzeitpreis:

$0.00022862
$0.00022862
+6.00%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
STUPID INU (STUPID) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:16:39 (UTC+8)

STUPID INU (STUPID) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00021107
$ 0.00021107
24H Tief
$ 0.00022803
$ 0.00022803
24H Hoch

$ 0.00021107
$ 0.00021107

$ 0.00022803
$ 0.00022803

$ 0.0068393
$ 0.0068393

$ 0.00016425
$ 0.00016425

+1.85%

+6.02%

+23.74%

+23.74%

Der Echtzeitpreis von STUPID INU (STUPID) beträgt $0.00022862. In den letzten 24 Stunden wurde STUPID zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00021107 und einem Höchstpreis von $ 0.00022803 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STUPID liegt bei $ 0.0068393, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00016425.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STUPID im letzten Stunde um +1.85%, in den letzten 24 Stunden um +6.02% und in den vergangenen 7 Tagen um +23.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

STUPID INU (STUPID) Marktinformationen

$ 227.77K
$ 227.77K

--
--

$ 227.77K
$ 227.77K

999.48M
999.48M

999,478,653.763201
999,478,653.763201

Die aktuelle Marktkapitalisierung von STUPID INU beträgt $ 227.77K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STUPID liegt bei 999.48M, das Gesamtangebot bei 999478653.763201. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 227.77K.

STUPID INU (STUPID)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von STUPID INU zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von STUPID INU zu USD bei $ +0.0000228930.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von STUPID INU zu USD bei $ -0.0001415007.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von STUPID INU zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+6.02%
30 Tage$ +0.0000228930+10.01%
60 Tage$ -0.0001415007-61.89%
90 Tage$ 0--

Was ist STUPID INU (STUPID)

STUPID INU is a meme coin that features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The main idea behind it is to embrace the concept of being "stupid" and turn it from something negative into a positive and fun feeling, by making the community unite over saying or doing something that would generally be perceived as unintelligent, but here it gets completely flipped upside down, and it is welcomed with open arms.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

STUPID INU (STUPID) Ressource

Offizielle Website

STUPID INU-Preisprognose (USD)

Wie viel wird STUPID INU (STUPID) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre STUPID INU-(STUPID)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für STUPID INU zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die STUPID INU-Preisprognose an!

STUPID zu lokalen Währungen

STUPID INU (STUPID) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von STUPID INU (STUPID) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von STUPID Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu STUPID INU (STUPID)

Wie viel ist STUPID INU (STUPID) heute wert?
Der Echtzeitpreis von STUPID in USD beträgt 0.00022862 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle STUPID-zu-USD-Preis?
Der aktuelle STUPID-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00022862. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von STUPID INU?
Die Marktkapitalisierung von STUPID beträgt $ 227.77K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von STUPID?
Das Umlaufangebot von STUPID beträgt 999.48M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von STUPID?
STUPID erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0068393 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von STUPID?
STUPID verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00016425 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von STUPID?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für STUPID beträgt -- USD.
Wird STUPID dieses Jahr noch steigen?
STUPID könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die STUPID-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
STUPID INU (STUPID) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,792.12

$4,050.86

$0.05470

$6.3629

$198.22

$4,050.86

$113,792.12

$2.6523

$198.22

$0.20219

$0.00000

$0.4917

$0.000000000000091

$0.052204

$0.1920

$0.4917

$0.0000000000000000000267

$0.000000000000000005560

$0.14068

$0.115733

