Striker League (MBS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0012192 $ 0.0012192 $ 0.0012192 24H Tief $ 0.00126388 $ 0.00126388 $ 0.00126388 24H Hoch 24H Tief $ 0.0012192$ 0.0012192 $ 0.0012192 24H Hoch $ 0.00126388$ 0.00126388 $ 0.00126388 Allzeithoch $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 Niedrigster Preis $ 0.00118621$ 0.00118621 $ 0.00118621 Preisänderung (1H) -0.01% Preisänderung (1T) +1.90% Preisänderung (7T) -3.50% Preisänderung (7T) -3.50%

Der Echtzeitpreis von Striker League (MBS) beträgt $0.00125792. In den letzten 24 Stunden wurde MBS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0012192 und einem Höchstpreis von $ 0.00126388 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MBS liegt bei $ 2.58, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00118621.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MBS im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um +1.90% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.50% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Striker League (MBS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 786.76K$ 786.76K $ 786.76K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Umlaufangebot 625.44M 625.44M 625.44M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Striker League beträgt $ 786.76K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MBS liegt bei 625.44M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.26M.