Stoopid Cats (STOCAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00152819$ 0.00152819 $ 0.00152819 Niedrigster Preis $ 0.0000040$ 0.0000040 $ 0.0000040 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +16.45% Preisänderung (7T) +16.45%

Der Echtzeitpreis von Stoopid Cats (STOCAT) beträgt $0.00029002. In den letzten 24 Stunden wurde STOCAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STOCAT liegt bei $ 0.00152819, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000040.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STOCAT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +16.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Stoopid Cats (STOCAT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 211.51K$ 211.51K $ 211.51K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 431.85K$ 431.85K $ 431.85K Umlaufangebot 729.30M 729.30M 729.30M Gesamtangebot 1,489,005,018.13 1,489,005,018.13 1,489,005,018.13

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Stoopid Cats beträgt $ 211.51K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STOCAT liegt bei 729.30M, das Gesamtangebot bei 1489005018.13. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 431.85K.