Stool Prisondente (JAILSTOOL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00236586 $ 0.00236586 $ 0.00236586 24H Tief $ 0.0025175 $ 0.0025175 $ 0.0025175 24H Hoch 24H Tief $ 0.00236586$ 0.00236586 $ 0.00236586 24H Hoch $ 0.0025175$ 0.0025175 $ 0.0025175 Allzeithoch $ 0.217874$ 0.217874 $ 0.217874 Niedrigster Preis $ 0.00211786$ 0.00211786 $ 0.00211786 Preisänderung (1H) -0.69% Preisänderung (1T) +4.55% Preisänderung (7T) +13.52% Preisänderung (7T) +13.52%

Der Echtzeitpreis von Stool Prisondente (JAILSTOOL) beträgt $0.00249369. In den letzten 24 Stunden wurde JAILSTOOL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00236586 und einem Höchstpreis von $ 0.0025175 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JAILSTOOL liegt bei $ 0.217874, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00211786.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JAILSTOOL im letzten Stunde um -0.69%, in den letzten 24 Stunden um +4.55% und in den vergangenen 7 Tagen um +13.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Stool Prisondente (JAILSTOOL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Umlaufangebot 999.85M 999.85M 999.85M Gesamtangebot 999,853,822.11 999,853,822.11 999,853,822.11

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Stool Prisondente beträgt $ 2.50M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JAILSTOOL liegt bei 999.85M, das Gesamtangebot bei 999853822.11. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.50M.