stockcoin (STOCKCOIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00020753 $ 0.00020753 $ 0.00020753 24H Tief $ 0.00021764 $ 0.00021764 $ 0.00021764 24H Hoch 24H Tief $ 0.00020753$ 0.00020753 $ 0.00020753 24H Hoch $ 0.00021764$ 0.00021764 $ 0.00021764 Allzeithoch $ 0.00343173$ 0.00343173 $ 0.00343173 Niedrigster Preis $ 0.00020087$ 0.00020087 $ 0.00020087 Preisänderung (1H) +2.24% Preisänderung (1T) +0.62% Preisänderung (7T) -12.09% Preisänderung (7T) -12.09%

Der Echtzeitpreis von stockcoin (STOCKCOIN) beträgt $0.00021574. In den letzten 24 Stunden wurde STOCKCOIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00020753 und einem Höchstpreis von $ 0.00021764 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STOCKCOIN liegt bei $ 0.00343173, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00020087.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STOCKCOIN im letzten Stunde um +2.24%, in den letzten 24 Stunden um +0.62% und in den vergangenen 7 Tagen um -12.09% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

stockcoin (STOCKCOIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 215.16K$ 215.16K $ 215.16K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 215.16K$ 215.16K $ 215.16K Umlaufangebot 999.21M 999.21M 999.21M Gesamtangebot 999,207,323.340467 999,207,323.340467 999,207,323.340467

Die aktuelle Marktkapitalisierung von stockcoin beträgt $ 215.16K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STOCKCOIN liegt bei 999.21M, das Gesamtangebot bei 999207323.340467. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 215.16K.