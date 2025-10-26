StickDAO (STICK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00047424 $ 0.00047424 $ 0.00047424 24H Tief $ 0.00048073 $ 0.00048073 $ 0.00048073 24H Hoch 24H Tief $ 0.00047424$ 0.00047424 $ 0.00047424 24H Hoch $ 0.00048073$ 0.00048073 $ 0.00048073 Allzeithoch $ 0.00136253$ 0.00136253 $ 0.00136253 Niedrigster Preis $ 0.00009925$ 0.00009925 $ 0.00009925 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.61% Preisänderung (7T) -25.08% Preisänderung (7T) -25.08%

Der Echtzeitpreis von StickDAO (STICK) beträgt $0.00048032. In den letzten 24 Stunden wurde STICK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00047424 und einem Höchstpreis von $ 0.00048073 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STICK liegt bei $ 0.00136253, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00009925.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STICK im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.61% und in den vergangenen 7 Tagen um -25.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

StickDAO (STICK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 480.25K$ 480.25K $ 480.25K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 480.25K$ 480.25K $ 480.25K Umlaufangebot 999.87M 999.87M 999.87M Gesamtangebot 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911

Die aktuelle Marktkapitalisierung von StickDAO beträgt $ 480.25K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STICK liegt bei 999.87M, das Gesamtangebot bei 999870922.0118911. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 480.25K.