Der Echtzeitpreis von StickDAO beträgt heute 0.00048032 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum STICK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den STICK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.00048032
$0.00048032
+0.50%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator.
StickDAO (STICK) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:15:55 (UTC+8)

StickDAO (STICK) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von StickDAO (STICK) beträgt $0.00048032. In den letzten 24 Stunden wurde STICK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00047424 und einem Höchstpreis von $ 0.00048073 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STICK liegt bei $ 0.00136253, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00009925.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STICK im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.61% und in den vergangenen 7 Tagen um -25.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

StickDAO (STICK) Marktinformationen

$ 480.25K
$ 480.25K$ 480.25K

--
----

$ 480.25K
$ 480.25K$ 480.25K

999.87M
999.87M 999.87M

999,870,922.0118911
999,870,922.0118911 999,870,922.0118911

Die aktuelle Marktkapitalisierung von StickDAO beträgt $ 480.25K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STICK liegt bei 999.87M, das Gesamtangebot bei 999870922.0118911. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 480.25K.

StickDAO (STICK)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von StickDAO zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von StickDAO zu USD bei $ -0.0002537296.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von StickDAO zu USD bei $ +0.0002413826.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von StickDAO zu USD bei $ +0.000219786198230639.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.61%
30 Tage$ -0.0002537296-52.82%
60 Tage$ +0.0002413826+50.25%
90 Tage$ +0.000219786198230639+84.36%

Was ist StickDAO (STICK)

Stick DAO is a community-driven project with a simple but ambitious goal: to help StickMan become one of Neuralink’s first patients. Stickman is a 37-year-old man who suffered a tragic car accident 18 years ago that left him with a spinal injury. Neuralink only accepts candidates under 40, which means we have just three years to make this happen. Our DAO was created to fund his journey and to support others with similarly life-changing projects in the future. This initiative is just the beginning. Stick DAO aims to establish a sustainable platform for funding transformative ideas and creating opportunities for those in need. Holding this token means being part of a web3 community that vibes together, shares information, and delivers real, measurable impact.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

StickDAO (STICK) Ressource

Offizielle Website

StickDAO-Preisprognose (USD)

Wie viel wird StickDAO (STICK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre StickDAO-(STICK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für StickDAO zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die StickDAO-Preisprognose an!

STICK zu lokalen Währungen

StickDAO (STICK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von StickDAO (STICK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von STICK Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu StickDAO (STICK)

Wie viel ist StickDAO (STICK) heute wert?
Der Echtzeitpreis von STICK in USD beträgt 0.00048032 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle STICK-zu-USD-Preis?
Der aktuelle STICK-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00048032. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von StickDAO?
Die Marktkapitalisierung von STICK beträgt $ 480.25K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von STICK?
Das Umlaufangebot von STICK beträgt 999.87M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von STICK?
STICK erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00136253 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von STICK?
STICK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00009925 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von STICK?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für STICK beträgt -- USD.
Wird STICK dieses Jahr noch steigen?
STICK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die STICK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:15:55 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

