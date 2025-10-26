Der Echtzeitpreis von stBGT beträgt heute 1.91 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum STBGT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den STBGT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von stBGT beträgt heute 1.91 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum STBGT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den STBGT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$1.91
$1.91$1.91
+4.60%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
stBGT (STBGT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:15:49 (UTC+8)

stBGT (STBGT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1.8
$ 1.8$ 1.8
24H Tief
$ 1.91
$ 1.91$ 1.91
24H Hoch

$ 1.8
$ 1.8$ 1.8

$ 1.91
$ 1.91$ 1.91

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

$ 1.58
$ 1.58$ 1.58

+1.86%

+5.48%

+3.78%

+3.78%

Der Echtzeitpreis von stBGT (STBGT) beträgt $1.91. In den letzten 24 Stunden wurde STBGT zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.8 und einem Höchstpreis von $ 1.91 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STBGT liegt bei $ 3.05, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.58.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STBGT im letzten Stunde um +1.86%, in den letzten 24 Stunden um +5.48% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

stBGT (STBGT) Marktinformationen

$ 346.67K
$ 346.67K$ 346.67K

--
----

$ 346.67K
$ 346.67K$ 346.67K

181.71K
181.71K 181.71K

181,714.6038279032
181,714.6038279032 181,714.6038279032

Die aktuelle Marktkapitalisierung von stBGT beträgt $ 346.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STBGT liegt bei 181.71K, das Gesamtangebot bei 181714.6038279032. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 346.67K.

stBGT (STBGT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von stBGT zu USD bei $ +0.099161.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von stBGT zu USD bei $ -0.4282550430.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von stBGT zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von stBGT zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.099161+5.48%
30 Tage$ -0.4282550430-22.42%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist stBGT (STBGT)

stBGT is a Berachain LST originally issued by Stride (stride.zone), and later acquired by BakerDAO (bakerdao.io). It has a unique economic design where it can only be earning via LPing the stBGT-BERA pool, or by having an active debt position on BakerDAO.

BakerDAO users can access non-liquidateable loans and leverage, and earn passive stBGT rewards whilst having open position in addition to the leverage they can already access with no extra fees.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

stBGT (STBGT) Ressource

stBGT-Preisprognose (USD)

Wie viel wird stBGT (STBGT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre stBGT-(STBGT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für stBGT zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die stBGT-Preisprognose an!

STBGT zu lokalen Währungen

stBGT (STBGT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von stBGT (STBGT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von STBGT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu stBGT (STBGT)

Wie viel ist stBGT (STBGT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von STBGT in USD beträgt 1.91 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle STBGT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle STBGT-zu-USD-Preis beträgt $ 1.91. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von stBGT?
Die Marktkapitalisierung von STBGT beträgt $ 346.67K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von STBGT?
Das Umlaufangebot von STBGT beträgt 181.71K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von STBGT?
STBGT erreichte einen Allzeithochpreis von 3.05 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von STBGT?
STBGT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 1.58 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von STBGT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für STBGT beträgt -- USD.
Wird STBGT dieses Jahr noch steigen?
STBGT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die STBGT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:15:49 (UTC+8)

