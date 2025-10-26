stBGT (STBGT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 24H Tief $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 24H Hoch 24H Tief $ 1.8$ 1.8 $ 1.8 24H Hoch $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 Allzeithoch $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Niedrigster Preis $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 Preisänderung (1H) +1.86% Preisänderung (1T) +5.48% Preisänderung (7T) +3.78% Preisänderung (7T) +3.78%

Der Echtzeitpreis von stBGT (STBGT) beträgt $1.91. In den letzten 24 Stunden wurde STBGT zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.8 und einem Höchstpreis von $ 1.91 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STBGT liegt bei $ 3.05, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.58.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STBGT im letzten Stunde um +1.86%, in den letzten 24 Stunden um +5.48% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

stBGT (STBGT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 346.67K$ 346.67K $ 346.67K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 346.67K$ 346.67K $ 346.67K Umlaufangebot 181.71K 181.71K 181.71K Gesamtangebot 181,714.6038279032 181,714.6038279032 181,714.6038279032

Die aktuelle Marktkapitalisierung von stBGT beträgt $ 346.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STBGT liegt bei 181.71K, das Gesamtangebot bei 181714.6038279032. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 346.67K.