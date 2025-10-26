STAX Token (STAX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.01160045 24H Hoch $ 0.01196168 Allzeithoch $ 0.0199077 Niedrigster Preis $ 0.01160045 Preisänderung (1H) +0.09% Preisänderung (1T) -2.83% Preisänderung (7T) -9.50%

Der Echtzeitpreis von STAX Token (STAX) beträgt $0.01161165. In den letzten 24 Stunden wurde STAX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01160045 und einem Höchstpreis von $ 0.01196168 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STAX liegt bei $ 0.0199077, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01160045.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STAX im letzten Stunde um +0.09%, in den letzten 24 Stunden um -2.83% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.50% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

STAX Token (STAX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.62M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.62M Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von STAX Token beträgt $ 11.62M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STAX liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.62M.