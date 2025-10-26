Der Echtzeitpreis von Stargate Bridged WETH beträgt heute 3,980.81 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WETH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WETH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Stargate Bridged WETH beträgt heute 3,980.81 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WETH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WETH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 WETH zu USD Echtzeitpreis:

$3,979.84
$3,979.84
+1.10%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
Stargate Bridged WETH (WETH) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:40:35 (UTC+8)

Stargate Bridged WETH (WETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 3,920.7
$ 3,920.7
24H Tief
$ 3,993.98
$ 3,993.98
24H Hoch

$ 3,920.7
$ 3,920.7

$ 3,993.98
$ 3,993.98

$ 4,751.86
$ 4,751.86

$ 3,428.61
$ 3,428.61

-0.32%

+1.08%

+1.46%

+1.46%

Der Echtzeitpreis von Stargate Bridged WETH (WETH) beträgt $3,980.81. In den letzten 24 Stunden wurde WETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 3,920.7 und einem Höchstpreis von $ 3,993.98 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WETH liegt bei $ 4,751.86, der bisherige Tiefstpreis bei $ 3,428.61.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WETH im letzten Stunde um -0.32%, in den letzten 24 Stunden um +1.08% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Stargate Bridged WETH (WETH) Marktinformationen

$ 148.37M
$ 148.37M

--
--

$ 148.37M
$ 148.37M

37.27K
37.27K

37,268.19125831503
37,268.19125831503

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Stargate Bridged WETH beträgt $ 148.37M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WETH liegt bei 37.27K, das Gesamtangebot bei 37268.19125831503. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 148.37M.

Stargate Bridged WETH (WETH)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Stargate Bridged WETH zu USD bei $ +42.39.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Stargate Bridged WETH zu USD bei $ +73.1724628530.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Stargate Bridged WETH zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Stargate Bridged WETH zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +42.39+1.08%
30 Tage$ +73.1724628530+1.84%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Stargate Bridged WETH (WETH)

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Stargate Bridged WETH-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Stargate Bridged WETH (WETH) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Stargate Bridged WETH-(WETH)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Stargate Bridged WETH zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Stargate Bridged WETH-Preisprognose an!

Stargate Bridged WETH (WETH) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Stargate Bridged WETH (WETH) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von WETH Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Stargate Bridged WETH (WETH)

Wie viel ist Stargate Bridged WETH (WETH) heute wert?
Der Echtzeitpreis von WETH in USD beträgt 3,980.81 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle WETH-zu-USD-Preis?
Der aktuelle WETH-zu-USD-Preis beträgt $ 3,980.81. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Stargate Bridged WETH?
Die Marktkapitalisierung von WETH beträgt $ 148.37M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von WETH?
Das Umlaufangebot von WETH beträgt 37.27K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von WETH?
WETH erreichte einen Allzeithochpreis von 4,751.86 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von WETH?
WETH verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 3,428.61 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von WETH?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für WETH beträgt -- USD.
Wird WETH dieses Jahr noch steigen?
WETH könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die WETH-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:40:35 (UTC+8)

Stargate Bridged WETH (WETH) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$112,449.70

$3,983.13

$0.05302

$6.3829

$194.83

$112,449.70

$3,983.13

$2.6316

$194.83

$0.19880

$0.00000

$0.4849

$0.000000000000090

$0.050404

$0.1900

$0.4849

$0.0000000000000000000220

$0.000000000000000010980

$0.15290

$0.114139

