Stargate Bridged WETH (WETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 3,920.7 $ 3,920.7 $ 3,920.7 24H Tief $ 3,993.98 $ 3,993.98 $ 3,993.98 24H Hoch 24H Tief $ 3,920.7$ 3,920.7 $ 3,920.7 24H Hoch $ 3,993.98$ 3,993.98 $ 3,993.98 Allzeithoch $ 4,751.86$ 4,751.86 $ 4,751.86 Niedrigster Preis $ 3,428.61$ 3,428.61 $ 3,428.61 Preisänderung (1H) -0.32% Preisänderung (1T) +1.08% Preisänderung (7T) +1.46% Preisänderung (7T) +1.46%

Der Echtzeitpreis von Stargate Bridged WETH (WETH) beträgt $3,980.81. In den letzten 24 Stunden wurde WETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 3,920.7 und einem Höchstpreis von $ 3,993.98 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WETH liegt bei $ 4,751.86, der bisherige Tiefstpreis bei $ 3,428.61.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WETH im letzten Stunde um -0.32%, in den letzten 24 Stunden um +1.08% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Stargate Bridged WETH (WETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 148.37M$ 148.37M $ 148.37M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 148.37M$ 148.37M $ 148.37M Umlaufangebot 37.27K 37.27K 37.27K Gesamtangebot 37,268.19125831503 37,268.19125831503 37,268.19125831503

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Stargate Bridged WETH beträgt $ 148.37M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WETH liegt bei 37.27K, das Gesamtangebot bei 37268.19125831503. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 148.37M.