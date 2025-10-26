Stargate Bridged USDT0 (USDT0) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.998036 $ 0.998036 $ 0.998036 24H Tief $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24H Hoch 24H Tief $ 0.998036$ 0.998036 $ 0.998036 24H Hoch $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Allzeithoch $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Niedrigster Preis $ 0.93476$ 0.93476 $ 0.93476 Preisänderung (1H) +0.02% Preisänderung (1T) -0.11% Preisänderung (7T) -0.39% Preisänderung (7T) -0.39%

Der Echtzeitpreis von Stargate Bridged USDT0 (USDT0) beträgt $1. In den letzten 24 Stunden wurde USDT0 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.998036 und einem Höchstpreis von $ 1.003 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von USDT0 liegt bei $ 1.013, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.93476.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich USDT0 im letzten Stunde um +0.02%, in den letzten 24 Stunden um -0.11% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.39% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Umlaufangebot 2.94M 2.94M 2.94M Gesamtangebot 2,944,938.201728 2,944,938.201728 2,944,938.201728

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Stargate Bridged USDT0 beträgt $ 2.95M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von USDT0 liegt bei 2.94M, das Gesamtangebot bei 2944938.201728. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.95M.