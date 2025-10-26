Standard Trust Assurance Community (STACO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Niedrigster Preis $ 0.01060324$ 0.01060324 $ 0.01060324 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Standard Trust Assurance Community (STACO) beträgt $0.01110277. In den letzten 24 Stunden wurde STACO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STACO liegt bei $ 1.011, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01060324.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STACO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Standard Trust Assurance Community (STACO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Standard Trust Assurance Community beträgt $ 1.11M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STACO liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.11M.