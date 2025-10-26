Der Echtzeitpreis von Standard Trust Assurance Community beträgt heute 0.01110277 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum STACO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den STACO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Standard Trust Assurance Community beträgt heute 0.01110277 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum STACO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den STACO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Standard Trust Assurance Community Preis (STACO)

1 STACO zu USD Echtzeitpreis:

$0.01110277
0.00%1D
USD
Standard Trust Assurance Community (STACO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:15:41 (UTC+8)

Standard Trust Assurance Community (STACO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
24H Tief
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0
$ 1.011
$ 0.01060324
--

--

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von Standard Trust Assurance Community (STACO) beträgt $0.01110277. In den letzten 24 Stunden wurde STACO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STACO liegt bei $ 1.011, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01060324.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STACO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Standard Trust Assurance Community (STACO) Marktinformationen

$ 1.11M
--
$ 1.11M
100.00M
100,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Standard Trust Assurance Community beträgt $ 1.11M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STACO liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.11M.

Standard Trust Assurance Community (STACO)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Standard Trust Assurance Community zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Standard Trust Assurance Community zu USD bei $ 0.0000000000.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Standard Trust Assurance Community zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Standard Trust Assurance Community zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ 0.00000000000.00%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Standard Trust Assurance Community (STACO)

Staco Chain is a Layer 1 blockchain platform built on top of the Ethereum network. It aims to enhance scalability, transaction speed, and security within the Ethereum ecosystem while leveraging Cybersecurity and Artificial Intelligence (AI) technologies to ensure network safety and improve performance.

Staco Chain is designed to address the limitations of the Ethereum network by providing a scalable, secure, and efficient Layer 1 solution. By utilizing Layer 1 scaling techniques, Staco Chain aims to reduce transaction costs and increase the throughput of the Ethereum network.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Standard Trust Assurance Community (STACO) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Standard Trust Assurance Community-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Standard Trust Assurance Community (STACO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Standard Trust Assurance Community-(STACO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Standard Trust Assurance Community zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Standard Trust Assurance Community-Preisprognose an!

STACO zu lokalen Währungen

Standard Trust Assurance Community (STACO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Standard Trust Assurance Community (STACO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von STACO Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Standard Trust Assurance Community (STACO)

Wie viel ist Standard Trust Assurance Community (STACO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von STACO in USD beträgt 0.01110277 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle STACO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle STACO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01110277. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Standard Trust Assurance Community?
Die Marktkapitalisierung von STACO beträgt $ 1.11M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von STACO?
Das Umlaufangebot von STACO beträgt 100.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von STACO?
STACO erreichte einen Allzeithochpreis von 1.011 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von STACO?
STACO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.01060324 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von STACO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für STACO beträgt -- USD.
Wird STACO dieses Jahr noch steigen?
STACO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die STACO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Standard Trust Assurance Community (STACO) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

