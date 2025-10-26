Standard Protocol (STND) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 3.06$ 3.06 $ 3.06 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +4.89% Preisänderung (1T) +9.23% Preisänderung (7T) +16.62% Preisänderung (7T) +16.62%

Der Echtzeitpreis von Standard Protocol (STND) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde STND zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STND liegt bei $ 3.06, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STND im letzten Stunde um +4.89%, in den letzten 24 Stunden um +9.23% und in den vergangenen 7 Tagen um +16.62% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Standard Protocol (STND) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 84.26K$ 84.26K $ 84.26K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 92.62K$ 92.62K $ 92.62K Umlaufangebot 90.97M 90.97M 90.97M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Standard Protocol beträgt $ 84.26K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STND liegt bei 90.97M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 92.62K.