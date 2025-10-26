Der Echtzeitpreis von Standard Protocol beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum STND-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den STND-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Standard Protocol beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum STND-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den STND-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.00093184
$0.00093184$0.00093184
+9.20%1D
Standard Protocol (STND) Echtzeit-Preis-Diagramm
Standard Protocol (STND) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.06
$ 3.06$ 3.06

$ 0
$ 0$ 0

+4.89%

+9.23%

+16.62%

+16.62%

Der Echtzeitpreis von Standard Protocol (STND) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde STND zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STND liegt bei $ 3.06, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STND im letzten Stunde um +4.89%, in den letzten 24 Stunden um +9.23% und in den vergangenen 7 Tagen um +16.62% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Standard Protocol (STND) Marktinformationen

$ 84.26K
$ 84.26K$ 84.26K

--
----

$ 92.62K
$ 92.62K$ 92.62K

90.97M
90.97M 90.97M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Standard Protocol beträgt $ 84.26K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STND liegt bei 90.97M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 92.62K.

Standard Protocol (STND)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Standard Protocol zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Standard Protocol zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Standard Protocol zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Standard Protocol zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+9.23%
30 Tage$ 0-19.24%
60 Tage$ 0-67.16%
90 Tage$ 0--

Was ist Standard Protocol (STND)

Standard is building tools for Web3.0 that welcome newcomers, that invite them in and provide a future that empowers all people in every blockchain.

Standard introduces new kind of Decentralized finance based on EIP-5252, which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.

Standard introduces new kind of Decentralized finance based on EIP-5252, which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.

Standard Protocol (STND) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Standard Protocol-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Standard Protocol (STND) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Standard Protocol-(STND)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Standard Protocol zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Standard Protocol-Preisprognose an!

Standard Protocol (STND) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Standard Protocol (STND) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von STND Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Standard Protocol (STND)

Wie viel ist Standard Protocol (STND) heute wert?
Der Echtzeitpreis von STND in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle STND-zu-USD-Preis?
Der aktuelle STND-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Standard Protocol?
Die Marktkapitalisierung von STND beträgt $ 84.26K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von STND?
Das Umlaufangebot von STND beträgt 90.97M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von STND?
STND erreichte einen Allzeithochpreis von 3.06 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von STND?
STND verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von STND?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für STND beträgt -- USD.
Wird STND dieses Jahr noch steigen?
STND könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die STND-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Standard Protocol (STND) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

