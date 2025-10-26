Staked UTY (YUTY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.033 $ 1.033 $ 1.033 24H Tief $ 1.033 $ 1.033 $ 1.033 24H Hoch 24H Tief $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 24H Hoch $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 Allzeithoch $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 Niedrigster Preis $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.00% Preisänderung (7T) -0.00% Preisänderung (7T) -0.00%

Der Echtzeitpreis von Staked UTY (YUTY) beträgt $1.033. In den letzten 24 Stunden wurde YUTY zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.033 und einem Höchstpreis von $ 1.033 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YUTY liegt bei $ 1.038, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.005.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YUTY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Staked UTY (YUTY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 21.17M$ 21.17M $ 21.17M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 21.17M$ 21.17M $ 21.17M Umlaufangebot 20.49M 20.49M 20.49M Gesamtangebot 20,493,017.78932221 20,493,017.78932221 20,493,017.78932221

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Staked UTY beträgt $ 21.17M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YUTY liegt bei 20.49M, das Gesamtangebot bei 20493017.78932221. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 21.17M.