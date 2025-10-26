Staked USDai (SUSDAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 24H Tief $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051 24H Hoch 24H Tief $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 24H Hoch $ 1.051$ 1.051 $ 1.051 Allzeithoch $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Niedrigster Preis $ 0.796061$ 0.796061 $ 0.796061 Preisänderung (1H) +0.00% Preisänderung (1T) +0.08% Preisänderung (7T) +0.30% Preisänderung (7T) +0.30%

Der Echtzeitpreis von Staked USDai (SUSDAI) beträgt $1.049. In den letzten 24 Stunden wurde SUSDAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.047 und einem Höchstpreis von $ 1.051 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SUSDAI liegt bei $ 1.19, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.796061.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SUSDAI im letzten Stunde um +0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.08% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Staked USDai (SUSDAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 145.06M$ 145.06M $ 145.06M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 145.06M$ 145.06M $ 145.06M Umlaufangebot 138.26M 138.26M 138.26M Gesamtangebot 138,257,235.6765968 138,257,235.6765968 138,257,235.6765968

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Staked USDai beträgt $ 145.06M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SUSDAI liegt bei 138.26M, das Gesamtangebot bei 138257235.6765968. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 145.06M.