Staked msUSD (SMSUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Niedrigster Preis $ 0.694559$ 0.694559 $ 0.694559 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Staked msUSD (SMSUSD) beträgt $0.694562. In den letzten 24 Stunden wurde SMSUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SMSUSD liegt bei $ 1.025, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.694559.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SMSUSD im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Staked msUSD (SMSUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Umlaufangebot 3.41M 3.41M 3.41M Gesamtangebot 3,406,478.745088159 3,406,478.745088159 3,406,478.745088159

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Staked msUSD beträgt $ 4.06M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SMSUSD liegt bei 3.41M, das Gesamtangebot bei 3406478.745088159. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.37M.