24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 5.29 24H Hoch $ 5.51 Allzeithoch $ 15.09 Niedrigster Preis $ 1.031 Preisänderung (1H) +0.49% Preisänderung (1T) -0.13% Preisänderung (7T) -4.08%

Der Echtzeitpreis von Staked IP (STIP) beträgt $5.41. In den letzten 24 Stunden wurde STIP zwischen einem Tiefstpreis von $ 5.29 und einem Höchstpreis von $ 5.51 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STIP liegt bei $ 15.09, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.031.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STIP im letzten Stunde um +0.49%, in den letzten 24 Stunden um -0.13% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Staked IP (STIP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.95M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.95M Umlaufangebot 1.29M Gesamtangebot 1,291,615.804917421

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Staked IP beträgt $ 6.95M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STIP liegt bei 1.29M, das Gesamtangebot bei 1291615.804917421. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.95M.