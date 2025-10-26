Staked BITZ (SBITZ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 34.29$ 34.29 $ 34.29 Niedrigster Preis $ 0.777131$ 0.777131 $ 0.777131 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Staked BITZ (SBITZ) beträgt $0.81633. In den letzten 24 Stunden wurde SBITZ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SBITZ liegt bei $ 34.29, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.777131.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SBITZ im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Staked BITZ (SBITZ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 34.85K$ 34.85K $ 34.85K Umlaufangebot 42.69K 42.69K 42.69K Gesamtangebot 42,686.50174325003 42,686.50174325003 42,686.50174325003

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Staked BITZ beträgt $ 43.38K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SBITZ liegt bei 42.69K, das Gesamtangebot bei 42686.50174325003. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 34.85K.