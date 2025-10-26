Staked Aria Premier Launch (STAPL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.979999 $ 0.979999 $ 0.979999 24H Tief $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 24H Hoch 24H Tief $ 0.979999$ 0.979999 $ 0.979999 24H Hoch $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 Allzeithoch $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 Niedrigster Preis $ 0.871702$ 0.871702 $ 0.871702 Preisänderung (1H) +0.01% Preisänderung (1T) -3.55% Preisänderung (7T) +3.40% Preisänderung (7T) +3.40%

Der Echtzeitpreis von Staked Aria Premier Launch (STAPL) beträgt $0.987248. In den letzten 24 Stunden wurde STAPL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.979999 und einem Höchstpreis von $ 1.042 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STAPL liegt bei $ 1.042, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.871702.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STAPL im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um -3.55% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.17M$ 8.17M $ 8.17M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.17M$ 8.17M $ 8.17M Umlaufangebot 8.28M 8.28M 8.28M Gesamtangebot 8,278,133.295358154 8,278,133.295358154 8,278,133.295358154

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Staked Aria Premier Launch beträgt $ 8.17M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STAPL liegt bei 8.28M, das Gesamtangebot bei 8278133.295358154. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.17M.