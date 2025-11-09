Stacy Staked XTZ (STXTZ) Tokenomics

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Stacy Staked XTZ (STXTZ), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Stacy Staked XTZ (STXTZ) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Stacy Staked XTZ (STXTZ), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 6.04M
Gesamtangebot:
$ 8.96M
Umlaufangebot:
$ 8.96M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 6.04M
Allzeithoch:
$ 1.06
Allzeittief:
$ 0.464512
Aktueller Preis:
$ 0.674031
Stacy Staked XTZ (STXTZ)-Informationen

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

Offizielle Website:
https://stacy.fi
Whitepaper:
https://docs.youves.com/stxtz/stXTZ

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Stacy Staked XTZ (STXTZ) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von STXTZ-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele STXTZ-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von STXTZ verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des STXTZ -Tokens!

STXTZ Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich STXTZ entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose STXTZ kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

